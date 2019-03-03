"Лацио" в римском дерби разгромило "Рому": видео голов

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Лацио – Рома: видео голов, обзор матча Чемпионата Италии 2018/2019
Лацио - Рома видео голов

Римское дерби между "Лацио" и "Ромой" закончилось разгромом гостей. И в конце игры "Рома" еще и осталась в меньшинстве.

Лацио – Рома 3:0
Голы: Кайседо, 12 Иммобиле, 73 (пен), Катальди, 89
Удаление: Коларов, 90+3 (Рома)

В чемпионате Италии "Рома" к этому матчу опережала "Лацио" на шесть очков. Обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов. И в случае победы, Рома "могла бы сравниться с четвертым "Интером". Но в этом матче победу праздновал "Лацио". Так еще и с разгромным счетом.

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Начало этому положил гол Кайседо. Ассистировал ему Корреа. Эквадорцу оставалось лишь обыграть Ольсена и отправить мяч в ворота.

"Рома" же за первый тайм создала только один момент – опасно низом пробивал Джеко. И Стракоша с ударом справился.

Значительно больше моментов было во втором тайме. И начались они с атак "Ромы". Но если удар Эль-Шаарави был неточен (хотя вратарь и перевел его на угловой), то настоящую опасность нес выстрел Флоренци. Защитник решился на дальний удар. Мяч летел под перекладину ворот. И голкипер и с ним справился. Хотя и не без проблем.

А после этого "Лацио" забил второй раз. Фасио завалил Корреа в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Иммобиле мощно пробил с 11-метровой отметки. Ольсен хоть и угадал, куда полетит мяч, но удар был такой силы, что он просто "прошил" прострел под голкипером.

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Третий гол был несколько неожиданным. Но он подтвердил доминирование "Лацио" в этом матче. Отличился Катальди.

В конце матча "Рома" осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Коларов.

"Лацио" побеждает, и остается на шестой строчке. "Рома" продолжает пятая.

 

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Теги: Спорт Рома Футбол Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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