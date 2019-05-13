"Леганес" принципиально не отпустил Андрея Лунина в сборную Украины

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / ФФУ

Сборная Украины U-20 собралась в Киеве для решающей фазы подготовки к чемпионату мира, однако ряд игроков пропустят сборы из-за позиции их клубов. В том числе вратарь "Леганеса" Андрей Лунин.

Главный тренер молодежной сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о ситуации в лагере команды перед ЧМ-2019.

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Все еще продолжаются игры чемпионата, и все просят сыграть еще одну игру. Лунина не отпустило руководство "Леганеса", потому что сейчас не наступили даты ФИФА. Андрей 18-го проведет последний матч и потом приедет к нам. Посмотрим. Еще продолжаются матчи всех чемпионатов, и мы переживаем, чтобы никто не травмировался.

"14-го мы сыграем контрольный матч с "Колосом", а 18-го матч с ЮАР. Надеюсь, они сюда доедут. Они даже не знали, что им нужны визы. Первый и последний раз мы связываемся с ребятами того континента. С ними никогда дел иметь не буду, скажу откровенно", – отметил тренер Александр Петраков в комментарии официальному сайту ФФУ.

Украина U-20 начнет ЧМ-2019 матчем против США 24 мая. 27 числа Украина встретится с Катаром, а 30-го – с Нигерией.

Спорт 24 писал, что Андрей Лунин вышел в старте на матч чемпионата Испании, где его "Леганес" принимал "Эспаньол".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Андрей Лунин
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