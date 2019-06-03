Легенда "Динамо" остро высказался о натурализации: Вообще перестану смотреть сборную Украины

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Олег Гусев
Олег Гусев / 1927.kiev.ua

Легендарный полузащитник "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев выступает против натурализации. Гусев не хочет, чтобы за национальную команду Украины выступали представители других стран.

Легендарный футболист хочет видеть в главной команде страны только украинцев.

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Лучше мы будем через раз попадать на чемпионат мира, но со своими, чем раз в 10 лет, но с 4-мя бразильцами в составе. Говорю как болельщик. Что бы я сказал как тренер сборной? Не знаю, есть нюансы.

Сейчас я против. Натурализуйте еще Исмаили, Алана Патрика, и я вообще перестану смотреть сборную Украины. Зачем мне болеть за сборную Бразилии?
– сказал Гусев в программе Вацко Light.

Сейчас в составе сборной Украины выступают два натурализованных бразильца –  Марлос и Жуниор Мораес. Оба футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру". Вокруг натурализации Жуниора Мораеса недавно разгорелся скандал.

В СМИ появилась информация, что бразилец Исмаили также может получить украинское гражданство. Кроме него, на украинский паспорт претендует Густаво Бланко-Лещук.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Трансферы Динамо Сборная Украины по футболу
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