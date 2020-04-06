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Легенда сборной Украины учит готовить алкогольные коктейли: видео

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Александр Шовковский / instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Легенда сборной Украины и "Динамо" Александр Шовковский на карантине не теряет время. Бывший вратарь, а ныне помощник Андрея Шевченко в сборной Украины, учит, как готовить алкогольные коктейли.

Шовковский начал с приготовления коктейля "Апероль-Шприц". Александр записал видео, как приготовить коктейль и опубликовал в инстаграме.

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Следующий коктейль, который приготовил Шовковский – Сгроппино.

Пока последним коктейлем, который приготовил Шовковский, является Green Honey.

Шовковский всю карьеру провел в киевском "Динамо", с которым 14 раз становился чемпионом Украины. Всего в активе бывшего капитана "Динамо" 35 трофеев.

Александр объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года.

Последний матч Шовковского за "Динамо" был против "Зари" в чемпионате Украины.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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