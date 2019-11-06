Легенда: Зинченко и Ордец отреагировали на новость о том, что Ракицкий покинул сборную

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Иван Ордец
Иван Ордец / Фото из открытых источников

Украинские футболисты Александр Зинченко и Иван Ордец отреагировали на решение Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

Спорт 24 писал, что 6 ноября Ярослав Ракицкий заявил, что покидает сборную Украины. Игрок российского "Зенита" больше не планирует выступать за главную команду.

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Ордец написал в комментариях под постом Ракицкого: "Легенда".

Зинченко также прокомментировал решение защитника "Зенита": "Легенда ♂️".

Напомним, Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 по 2018 год. За это время он сыграл 71 матч, в которых забил семь голов. После перехода защитника в российский "Зенит" зимой 2019 года он больше не получал вызовы в главную команду. Последнюю игру за сборную Украины Ярослав Ракицкий провел 16 октября 2018 года – дома против сборной Чехии. Украинцы тогда победили 1:0.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Александр Зинченко Ярослав Ракицький
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