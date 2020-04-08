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Легендарная биатлонистка стала заместителем министра спорта

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Нина Лемеш / Высокий Вал

Нина Лемеш стала заместителем министра спорта. До этого известная в прошлом биатлонистка возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации.

Информацию о назначении Нины Лемеш заместителем министра спорта озвучил Министр Кабинета Министров Олег Немчинов во время заседания Кабмина, сообщает "Суспильне".

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При этом еще 13 марта Нина Лемеш подала электронную декларацию кандидата на эту должность.

Что известно о Нине Лемеш

Украинская биатлонистка. Участница Олимпийских игр в Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002) и Турине (2006).

Лучшие достижения Лемеш на этапах Кубка мира – победы в 1997 году в Нагано, в 1999 году в Рупольдинге (эстафета 4х6 км) и в 1998 году в Антхольце (спринт 7,5 км). Также она получила шесть бронзовых медалей (в Рупольдинге, Антхольце, Лахти и Хохфильцене в 2000 году, Антхольце и Поклюке в 2001 году, все в эстафете 4х6 км).

Также в активе Лемеш золото чемпионата Европы 2006 года в Лангдорф-Арберси в спринте.

Закончила карьеру в 2007 году.

С 2015 по март 2020 года Нина Лемеш возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации. 3 марта написала заявление на увольнение с должности директора департамента после конфликта с главой ОГА Андреем Прокопенко.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Министерство молодежи и спорта Новости биатлона
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