Легендарная биатлонистка стала заместителем министра спорта
Нина Лемеш стала заместителем министра спорта. До этого известная в прошлом биатлонистка возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации.
Информацию о назначении Нины Лемеш заместителем министра спорта озвучил Министр Кабинета Министров Олег Немчинов во время заседания Кабмина, сообщает "Суспильне".
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При этом еще 13 марта Нина Лемеш подала электронную декларацию кандидата на эту должность.
Что известно о Нине Лемеш
Украинская биатлонистка. Участница Олимпийских игр в Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002) и Турине (2006).
Лучшие достижения Лемеш на этапах Кубка мира – победы в 1997 году в Нагано, в 1999 году в Рупольдинге (эстафета 4х6 км) и в 1998 году в Антхольце (спринт 7,5 км). Также она получила шесть бронзовых медалей (в Рупольдинге, Антхольце, Лахти и Хохфильцене в 2000 году, Антхольце и Поклюке в 2001 году, все в эстафете 4х6 км).
Также в активе Лемеш золото чемпионата Европы 2006 года в Лангдорф-Арберси в спринте.
Закончила карьеру в 2007 году.
С 2015 по март 2020 года Нина Лемеш возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации. 3 марта написала заявление на увольнение с должности директора департамента после конфликта с главой ОГА Андреем Прокопенко.
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