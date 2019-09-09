Легендарному голу Блохина в ворота "Баварии" 44 года: ретро видео

44 года назад легенда "Динамо" Олег Блохин забил один из лучших голов в карьере. Блохин в Суперкубке Европы 1975 года отличился в воротах мюнхенской "Баварии".

9-го сентября состоялся первый матч между командами. В Киеве на тогда еще "Республиканском стадионе" киевляне победили немцев со счетом 2:0. Именно в этой игре Блохин забил свой легендарный мяч.

Читайте также: Блохин жестко наехал на Луческу за слова о Лобановском

Нападающий "Динамо" прошел почти все футбольное поле наедине. Не дождавшись поддержки партнеров, Блохин решил обыгрывать немцев в одиночку.

Одним из игроков, которых Блохин обыграл, был знаменитый немецкий защитник Франц Бекенбауэр. В воротах стоял не менее известный Зепп Майер. И остановить Блохина они не смогли.

Видео легендарного гола Блохина

В ответном матче "Динамо" одержало победу в Мюнхене со счетом 1:0 и выиграли противостояние с общим результатом 3:0.

Блохин вместе с Игорем Белановым и Андреем Шевченко единственные украинские в истории футбола, которые выигрывали "Золотой мяч". Блохин выиграл награду в 1975 году.