Легендарный английский клуб попался на шпионаже и заплатит 200 тысяч штрафа

Английская футбольная лига (EFL) оштрафовала футбольный клуб "Лидс" на 200 тыс. фунтов. Причиной стало то, что представители клуба шпионили за противниками.

В заявлении лиги говорится, что поведение "Лидса"не соответствует ожидаемым стандартам и не должно повторяться, сообщает BBC.

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"Лидс" также получил официальный выговор от EFL. Кроме того, лига хочет ввести новое правило, запрещающее клубам просматривать тренировки своих противников в течение 72 часов, предшествующих игре, если только им это не предложено.

Отметим, что в середине января EFL начала расследование о шпионаже со стороны представителей "Лидса" перед матчем против "Дерби" в Чемпионшипе (Вторая лига Англии).

За день до игры на тренировочную базу "Дерби" была вызвана полиция после того, как представители тренерского штаба команды сообщили о том, что за их тренировкой наблюдали люди из "Лидса".

В свою очередь, главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса публично признал, что действительно отправил человека для того, чтобы тот шпионил за тренировкой будущего соперника.

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Сейчас "Лидс" после 32 сыгранных туров идет на 3-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Отставание от лидера "Норвича" составляет всего 2 очка, но у команды Бьелсы еще игра в запасе.

"Лидс" – легендарный английский клуб, который был основан в 1919 году. "Павлины" трижды становились чемпионами Англии (1969, 1974, 1992) и пять раз вице-чемпионами (1965, 1966, 1970, 1971, 1972). Кроме того, "Лидс" выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги, дважды Суперкубок Англии. В открытой эре дела у "Лидса" идут не слишком хорошо. В сезоне 2003/2004 команда покинула английскую Премьер-лигу и до сих пор не смогла вернуться.

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