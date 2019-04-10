Легендарный баскетболист Дирк Новицки объявил о завершении карьеры: видео

Баскетболист "Далласа" Дирк Новицки объявил о завершении карьеры. Сделал он это после последнего домашнего матча его команды против "Финикса".

После окончания матча 40-летний немец, который проводит свой рекордный 21-й сезон в клубе, официально объявил о завершении баскетбольной карьеры.

К слову, "Майами" вывел из обращения номер легендарного игрока, который закончил карьеру

За 21 год в "Далласе" Новицки 14 раз выбирался на Матч всех звезд, 12 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, получил звание MVP сезона в 2007 году, а также становился чемпионом НБА и MVP финальной серии в 2011 году.