Легендарный европейский клуб откроет футбольную академию в Украине

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ФК "Бенфика" откроет академию в Украине
ФК "Бенфика" откроет академию в Украине / facebook.com/benficaukraine

Португальская "Бенфика" подписала соглашение об открытии футбольной академии в Украине.

В среду, 20 февраля, "Бенфика" заключила соглашение об открытии футбольной академии в Украине. Договор подписали спортивный директор лиссабонского клуба Руй Кошта и директор футбольной академии в Украине Мария Кривопишина.

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В Украине появится академия ФК "Бенфика"

В академии будут заниматься мальчики и девочки в возрасте от 3-х до 16 лет. Обучение будет проводиться португальскими тренерами с лицензией UEFA Pro.

Ожидается, что школа Бенфики начнет работу в Киеве в апреле этого года. Набор детей планируют начать 1 марта.

К слову, "Бенфика" после 22 сыгранных туров идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидера "Порту" составляет 1 очко.

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Теги: Спорт Португалия Футбол
Источник: 24 Канал
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