Легендарный игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" может стать тренером украинского клуба

Полузащитник Яя Туре закончил футбольную карьеру. Теперь уже бывший футболист сосредоточится на тренерской карьере. И начать он ее может именно в Украине.

Такую информацию озвучил агент Яя Туре Дмитрий Селюк. По словам Селюка, он со своим клиентом выбирает клуб, где сможет работать Туре. Среди вариантов команды из Украины и России. Но будет работать там Яя только как помощник тренера.

"Сейчас он сфокусировался, получил одну начальную лицензию категории С. На данный момент проходит курсы для получения категории A. Это даст ему право работать вторым тренером в любой из команд. Будет нужно еще пару лет, чтобы он получил лицензию PRO, с которой он бы мог тренировать команды АПЛ. Хочу, чтобы он уже сейчас начал тренировать. Поработает год или два, а потом поедет тренировать в Англию или во Францию. Когда то Яя Туре начал свою карьеру на постсоветском пространстве, сейчас я хочу, чтобы тренерскую карьеру он начал именно в России или Украине, – заявил Селюк.

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Стоит напомнить, что недавно Яя Туре провел мастер-класс для юных футболистов "Динамо".

Сьогодні на навчально-тренувальній базі «Динамо» відбулася непересічна подія.



Знаменитий футболіст, колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре, який свого часу виступав у чемпіонаті України, провів майстер-клас для юних вихованців динамівської академії. pic.twitter.com/i2SQNfOzps — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 квітня 2019 р.

Яя Туре выступал в Украине за донецкий "Металлург". Также в карьере футболиста были такие команды, как бельгийский "Беневен", греческий "Олимпиакос", "Монако", испанские "Барселона" и английский "Манчестер Сити".