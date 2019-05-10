Легендарный игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" может стать тренером украинского клуба

39 Читати новину українською
Яя Туре
Яя Туре

Полузащитник Яя Туре закончил футбольную карьеру. Теперь уже бывший футболист сосредоточится на тренерской карьере. И начать он ее может именно в Украине.

Такую информацию озвучил агент Яя Туре Дмитрий Селюк. По словам Селюка, он со своим клиентом выбирает клуб, где сможет работать Туре. Среди вариантов команды из Украины и России. Но будет работать там Яя только как помощник тренера.

"Сейчас он сфокусировался, получил одну начальную лицензию категории С. На данный момент проходит курсы для получения категории A. Это даст ему право работать вторым тренером в любой из команд. Будет нужно еще пару лет, чтобы он получил лицензию PRO, с которой он бы мог тренировать команды АПЛ. Хочу, чтобы он уже сейчас начал тренировать. Поработает год или два, а потом поедет тренировать в Англию или во Францию. Когда то Яя Туре начал свою карьеру на постсоветском пространстве, сейчас я хочу, чтобы тренерскую карьеру он начал именно в России или Украине, – заявил Селюк.

 К слову: Экс-игрок "Барселоны" пожаловался на расизм в Украине: Все люди отсели от отца на стадионе

Стоит напомнить, что недавно Яя Туре провел мастер-класс для юных футболистов "Динамо".

Яя Туре выступал в Украине за донецкий "Металлург". Также в карьере футболиста были такие команды, как бельгийский "Беневен", греческий "Олимпиакос", "Монако", испанские "Барселона" и английский "Манчестер Сити".

blog_ava
Новый план, как решить конфликт на Донбассе: что предлагает Германия
сегодня
1276
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер
сегодня 13:41 Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер
47
От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
7 мая 14:14 От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
Станіслав Безушко 124
Мхитарян может не сыграть за "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку из-за политических решений
сегодня 12:42 Мхитарян может не сыграть за "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку из-за политических решений
112
Хет-трик Обамеянга вывел "Арсенал" в финал Лиги Европы: видео
сегодня 08:00 Хет-трик Обамеянга вывел "Арсенал" в финал Лиги Европы: видео
221
Английская команда судится с пенсионером, который утверждает, что создал клубную эмблему
9 мая 20:00 Английская команда судится с пенсионером, который утверждает, что создал клубную эмблему
63
Новости
Больше новостей
Залиште відгук