Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз официально стал тренером скромного клуба "Олдхэм". Он получил официальное разрешение на работу с командой.

До этого Пол Скоулз не мог быть тренером команды, ведь он является акционером другого клуба "Сэлфорд Сити". Вместе с ним акциями владеют его бывшие партнеры по МЮ Гари и Фил Невилл, Ники Батт, Райан Гиггз и Дэвид Бекхэм. Правила Английской футбольной лиги (English Football League, EFL) в подобных случаях конфликта интересов требуют получения письменного разрешения организации.

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Теперь же EFL дало соответствующее разрешение, и "Олдхэм" официально объявил о подписании соглашения с Полом Скоулз. Оно рассчитано на полтора года. Дебютировать в качестве тренера клуба Скоулз сможет уже во вторник, 12 февраля, когда "Олдхэм" примет на своем поле "Йовил Таун".

"Олдхэм Атлетик" – клуб из одноименного города, основан 1895 года. Сейчас команда выступает во Второй лиге Англии, является четвертым по силе дивизионом. По состоянию на 11 февраля 2019 года "Олдхэм" занимает 14 место в турнирной таблице.

Кто такой Пол Скоулз?

Английский футболист, полузащитник. Всю карьеру выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1993 по 2013 года. В общем сыграл за клуб в 718 матчах. За это время 11 раз выигрывал чемпионат Англии, дважды – Лигу чемпионов. Всего с клубом выиграл 25 титулов. Как игрок сборной Англии, выступал на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов, а также на чемпионатах Европы 2000 и 2004 годов.

В конце сезона 2010-2011 Пол Скоулз объявил об окончании карьеры футболиста и начал работу помощником тренера структуре МЮ. Однако в январе 2012 года вернулся в главную команду "Манчестер Юнайтед", сыграв еще полтора сезона.

После окончания карьеры футболиста работал экспертом на телевидении. Назначение в "Олдхэм" – его первая работа в качестве главного тренера команды.

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