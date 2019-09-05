Легендарный этап Формулы-1 решили оставить в календаре до 2024 года

Один из самых известных этапов Формулы-1 гран-при Италии, который проходит на автодроме "Монца", останется в календаре "королевы автоспорта".

Организаторы гран-при Италии официально объявили о подписании нового контракта с "Формулой-1". Соглашение рассчитано на пять лет.

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На церемонии присутствовали президент ФИА Жан Тодт и промоутер Формулы-1 Чейз Кэри.

Гран-при Италии непрерывно проводится от первого сезона Формулы-1 и до сегодня. Еще одной гонкой, на которой проходят гонки от первого сезона, является гран-при Великобритании.

Больше всего побеждали в Италии немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон – по 5 побед. На автодроме "Монца" больше всего побед одержала команда Ferrari – 18.