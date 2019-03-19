Легендарный наставник "Динамо" попал в топ-10 лучших тренеров в истории футбола

Легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский попал в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола по версии France Football.

Украинский тренер занял шестое место, войдя в топ-10 среди всех наставников, по версии издания.

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Экс-тренер "Барселоны" и "Аякса" Ринус Михелс признан лучшим тренером в истории клубного футбола.

В топ-3 также вошли бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и экс-тренер "Милана" Арриго Сакки.

Также выше Лобановского в списке France Football оказались Йохан Кройфф и Пеп Гвардиола, а вот в рамках топ-10 украинский наставник опередил Эленио Эрреру, Карло Анчелотти, Эрнста Хаппеля и Билла Шенкли.

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу – на 41 строке. Интересно, что Диего Симеоне и Юрген Клопп обошли в рейтинге Арсена Венгера.

Топ-10 тренеров в истории клубного футбола по версии France Football:

1. Ринус Михелс (Голландия);

2. Алекс Фергюсон (Шотландия);

3. Арриго Сакки (Италия);

4. Йохан Кройфф (Голландия);

5. Пеп Гвардиола (Испания);

6. Валерий Лобановский (СССР, Украина);

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция);

8. Карло Анчелотти (Италия);

9. Эрнст Хаппель (Австрия);

10. Билл Шенкли (Шотландия);

...

13. Жозе Моуринью (Португалия);

21. Фабио Капелло (Италия);

22. Зинедин Зидан (Франция);

23. Виктор Маслов (СССР);

27. Юрген Клопп (Германия);

31. Диего Симеоне (Аргентина);

32. Арсен Венгер (Франция);

41. Мирча Луческу (Румыния).

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