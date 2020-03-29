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Легендарный теннисный турнир Уимблдон отменят впервые за 75 лет

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Уимблдон-2020 отменят / AP

В ближайшие дни будет принято решение об отмене Уимблдона-2020 из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Лучшие теннисисты планеты должны были сражаться на травяных кортах Уимблдона с 29 июня по 12 июля. Однако, как и многие другие соревнования, в 2020 году он не состоится.

Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и "практически наверняка" завершится отменой соревнования.

Уимблдонский турнир проводится с 1877 года, а последний раз его отменяли в 1945 году – 75 лет назад.

Также сообщается, что Уимблдон застрахован от последствий коронавируса лучше большинства спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Вимблдон Новости Спорта Спорт Теннис
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