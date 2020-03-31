Легендарный вратарь "Барселоны" Рюшту Речбер попал в реанимацию из-за коронавируса
Бывший вратарь сборной Турции, "Фенербахче" и каталонской "Барселоны" Рюшту Речбер попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Marca, за последние сутки состояние Речбера резко ухудшилось, сейчас он находится в критическом состоянии.
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Коронавирусом легендарный футболист заразился от своей жены Ишиль, которая посещала США. Она не выдержала 14-дневный карантин. К слову, фанаты даже обвиняли ее в заражении Рюшту, однако Ишиль заверила, что тест не обнаружил вируса ни у нее, ни у детей.
По состоянию на 30 марта в Турции зафиксировано 11535 случаев заболевания COVID-19, 168 человек умерли.
Кто такой Рюшту Речбер
В составе сборной Турции Речбер сыграл 120 матчей. С ней он выигрывал бронзовые медали чемпионата мира.
На клубном уровне бывший вратарь поиграл за несколько турецких команд и испанскую Барселону. Он был включен королем футбола Пеле в список ФИФА 100, состоящий из величайших игроков в истории.
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