Легендарный вратарь "Барселоны" Рюшту Речбер попал в реанимацию из-за коронавируса

Бывший вратарь сборной Турции, "Фенербахче" и каталонской "Барселоны" Рюшту Речбер попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Marca, за последние сутки состояние Речбера резко ухудшилось, сейчас он находится в критическом состоянии.

Читайте также Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавирус – список

Коронавирусом легендарный футболист заразился от своей жены Ишиль, которая посещала США. Она не выдержала 14-дневный карантин. К слову, фанаты даже обвиняли ее в заражении Рюшту, однако Ишиль заверила, что тест не обнаружил вируса ни у нее, ни у детей.

По состоянию на 30 марта в Турции зафиксировано 11535 случаев заболевания COVID-19, 168 человек умерли.

Кто такой Рюшту Речбер

В составе сборной Турции Речбер сыграл 120 матчей. С ней он выигрывал бронзовые медали чемпионата мира.



На клубном уровне бывший вратарь поиграл за несколько турецких команд и испанскую Барселону. Он был включен королем футбола Пеле в список ФИФА 100, состоящий из величайших игроков в истории.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.