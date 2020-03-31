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Легендарный вратарь "Барселоны" Рюшту Речбер попал в реанимацию из-за коронавируса

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Рюшту Речбер заболел коронавирусом / Getty Images

Бывший вратарь сборной Турции, "Фенербахче" и каталонской "Барселоны" Рюшту Речбер попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Marca, за последние сутки состояние Речбера резко ухудшилось, сейчас он находится в критическом состоянии.

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Коронавирусом легендарный футболист заразился от своей жены Ишиль, которая посещала США. Она не выдержала 14-дневный карантин. К слову, фанаты даже обвиняли ее в заражении Рюшту, однако Ишиль заверила, что тест не обнаружил вируса ни у нее, ни у детей.

По состоянию на 30 марта в Турции зафиксировано 11535 случаев заболевания COVID-19, 168 человек умерли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR

Публикация от Isil Recber (@isilrecber)

Кто такой Рюшту Речбер
В составе сборной Турции Речбер сыграл 120 матчей. С ней он выигрывал бронзовые медали чемпионата мира.

На клубном уровне бывший вратарь поиграл за несколько турецких команд и испанскую Барселону. Он был включен королем футбола Пеле в список ФИФА 100, состоящий из величайших игроков в истории.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона
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