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Легионер "Динамо" пожаловался, что клуб не дает согласия на трансфер

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Дерлис Гонсалес / 24 канал

Футболист "Динамо" Дерлис Гонсалес считает, что киевский клуб препятствует его трансферу в парагвайский клуб "Олимпия Асунсьон". Игрок выразил надежду, что сможет перейти в бывший клуб до конца трансферного окна.

Сейчас 25-летний Гонсалес выступает на правах аренды за бразильский "Сантос". Его аренда действует до лета 2020 года.

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Парагваец открыто заявляет, что хочет вернуться в "Олимпию", за которую выступал в 2014 году.

Все знают, что я хочу играть за "Олимпию Асунсьон". В "Сантосе" это знают, в "Динамо" это знают. Надеюсь, что мы разберемся с этим до закрытия трансферного окна. В "Динамо" знают, что с "Сантосом" и "Олимпией Асунсьон" уже все улажено,
– цитирует Гонсалеса Fox Sports.

Учитывая то, что Гонсалес принадлежит "Динамо", то именно киевский клуб решает, продавать ли Дерлиса в другую команду.

По предварительной информации, "Динамо" получило предложение по Гонсалесу в размере 3,5 миллиона евро.

Впрочем, киевским клуб отказался продавать парагвайца. В "Динамо" якобы хотят выторговать 5 миллионов евро за 50% прав на Дерлиса.

В парагвайской "Олимпии" заявили, что не могут позволить себе трансфер Гонсалеса за такие деньги.

В сезоне 2018/2019 Гонсалес сыграл за "Сантос" 18 матчей. В его активе только один гол.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Динамо Трансферы Футбол
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