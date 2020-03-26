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Легкоатлетка Магучих показала зажигательные танцы на берегу океана: видео

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих свой карантин проводит рядом с Атлантическим океаном. Спортсменка решила быть в тренде и исполнила танец под яркую музыку.

Танцем Магучих поделилась со своими болельщиками в инстаграме.

Стоит увидеть Легкоатлетка Магучих показала пляжные фото

Несколько дней назад такой танец исполнила первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая приняла участие в танцевальном Челендже Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть.

Теннисистка начала осваивать программу Tik Tok, можем добавить, что у Элины получается довольно неплохо, ее видео набирают популярность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

В комментариях под видео, фанаты легкоатлетки шутили, что вот к чему приводит карантин и то, что девушка хочет быть в тренде, на что Магучих только посмеялась.

Также украинка в своем инстаграме выставляет, как готовится к летнему сезону.

Часть тренировки,
– подписала Ярослава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A part of training ‍♀️

Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Сегодня были замечательное тренировки на пляже,
– прокомментировала легкоатлетка.

Достижения Ярославы Магучих

  • Отметим, что Ярослава Магучих в прошлом году стала серебряным призером чемпионата мира с результатом 2,04 метра.
  • В прошлом году спортсменку признали лучшей легкоатлеткой года в Украине. Также Ярослава Магучих вместе с еще одной украинкой Мариной Бех-Романчук победили в самой престижной серии международных легкоатлетических турниров World Athletics Indoor Tour.
  • Ярослава в зимнем сезоне 2020 года дважды била мировой юниорский рекорд в помещении по прыжкам в высоту.
  • В январе 2020 года Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, который проходил в закрытом помещении. Украинка победила с результатом 1.99 метра. Легкоатлетка решила сделать дополнительные попытки, покорив с третьего раза высоту 2.01. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.
  • Уже через несколько дней на соревнованиях в немецком Карлсруэ Ярослава преодолела высоту 2,02 м, которые официально и стали новым мировым рекордом U-20 в помещении. Предыдущее достижение – 1,99 м – было установлено американкой Астинь Каннингем в марте 2016 года.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта легкая атлетика Ярослава Магучих Спорт
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