Лень набрал 17 очков за "Атланту", Михайлюк отличился точным трехочковым и другие результаты НБА

Украинский баскетболист Алексей Лень помог "Атланте" на выезде обыграть "Денвер". Сыграл за "Детройт" и еще один украинец – Святослав Михайлюк.

Победа "Атланты" над "Денвером" оказалась несколько неожиданной. Учитывая, что уже в начале встречи хозяева сделали рывок 12:0.

Стоит отметить, что Алексей Лень не попал в стартовую пятерку "Хоукс". Однако он провел на паркете почти 22 минуты. За это время украинец набрал 17 очков, а также сделал 7 подборов и один передачу.

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Выиграть матч "Атланте" удалось благодаря удачной игре во второй четверти, когда команда набрала почти вдвое больше, чем соперник – 38 очков против 20. Поэтому до конца игры гости защищали свое преимущество.

Один из лидеров "Атланты" Трей Янг провел на паркете 41:20 минут, за которые набрал 42 очка и сделал 11 передач.

Денвер – Атланта 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

Еще один украинец Святослав Михайлюк снова получил несколько минут за "Детройт". На этот раз на выезде против "Майами". Сыграв только 5:46 минут, баскетболист набрал всего 3 очка, реализовав один бросок из-за дуги. Также в его активе 2 подбора.

Однако "Детройт" потерпел поражение.

Майами – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

Филадельфия – Кливленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)

Индиана – Оклахома-Сити 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

Чикаго – Нью-Йорк 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)

Юта – Бруклин 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)

Финикс – Лейкерс 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)

Сакраменто – Портленд 107:99 (21:24, 25:25, 35:21, 26:29)