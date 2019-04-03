Лень набрал 21 очко в матче против "Сан-Антонио", но "Атланта" проиграла: видео

Украинский центровой Алексей Лень продолжает набирать очки в матче за "Атланту". Но в этот раз его команда на выезде уступила "Сан-Антонио".

Алексей Лень снова попал в стартовый состав "Атланты". В матче против "Сан-Антонио" он провел на паркете 28 минут. За это время украинец набрал 21 очко и сделал 5 подборов и 3 передачи. Он забросил четыре из пяти дальних бросков. А его РЕ составил + 4.

К слову, бросок Леня попал в топ-10 моментов дня НБА

Видео лучших моментов Алексея Леня в матче против "Сан-Антонио"

Однако этого не хватило для победы. Хотя команды весь матч поочередно выходили вперед, но финальный спурт удался именно хозяевам площадки.

Сан-Антонио – Атланта 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21)