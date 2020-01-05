Лень помог "Атланте" снова победить, Михайлюк с "Детройтом" одолел "Голден Стэйт": видео

В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные матчи. Команды украинских баскетболистов Алексея Леня и Святослава Михайлюка одержали победы прошлой ночью.

Атланта – Индиана 116:111 (43:26, 21:34, 32:35, 20:16)

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"Атланта" сумела одержать первую победу в новом году. "Гокс" устроили результативную первую четверть, набрав 43 балла. Во второй 12-минутке гости почти восстановили паритет: "Атланта" пошла на большой перерыв с разницей +5.

Вторую четверть "Индиана" снова смогла выиграть, однако "Гокс" продолжали удерживать лидерство. В последней четверти команда Леня дожала соперника и одержала победу.

Украинец Лень провел на паркете 27 минут, набрал 16 очков, сделал 9 подборов, 3 блок-шота, 1 перехват и 1 ассист.

Атланта – Индиана видеообзор матча

Голден Стэйт – Детройт 104:111 (23:25, 36:31, 21:27, 24:28)

Не менее тяжелую победу прошлой ночью получил "Детройт" Святослава Михайлюка. "Пистонс" переиграли аутсайдера Западной Конференции "Голден Стэйт".

Украинец Михайлюк набрал 14 очков, сделал 2 подбора, 3 ассиста и 1 перехват за 30 минут на площадке.

Голден Стэйт – Детройт видеообзор матча