Лестер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

"Лестер" в рамках 19 тура чемпионата Англии примет лидера турнирной таблицы "Ливерпуль". Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.

Телеканал Setanta Sport единственный транслятор в Украине матчей чемпионата Англии. Посмотреть этот канал можно онлайн на сайте Спорт24 или в сетях кабельных каналов.

Новости по теме: Лестер – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Поединок "Лестер" – "Ливерпуль" состоится 26 декабря. Начало игры в 22:00.

Пикантности поединку добавляют два обстоятельства. Во-первых, "лисы" сейчас являются главными преследователями "Ливерпуля" в АПЛ. Между командами 10 очков разницы и "мерсисайдцы" также имеют игру в запасе.

Во-вторых, "Лестер" тренирует бывший тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс. В сезоне 2013/2014 Роджерс с "Ливерпулем" стал вице-чемпионом Англии.

Лестер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча