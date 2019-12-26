24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Лестер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

492 Читати новину українською
Лестер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ / facebook.com/pg/LiverpoolFC

"Лестер" в рамках 19 тура чемпионата Англии примет лидера турнирной таблицы "Ливерпуль". Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.

Телеканал Setanta Sport единственный транслятор в Украине матчей чемпионата Англии. Посмотреть этот канал можно онлайн на сайте Спорт24 или в сетях кабельных каналов.

Новости по теме: Лестер – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Поединок "Лестер" – "Ливерпуль" состоится 26 декабря. Начало игры в 22:00.

Пикантности поединку добавляют два обстоятельства. Во-первых, "лисы" сейчас являются главными преследователями "Ливерпуля" в АПЛ. Между командами 10 очков разницы и "мерсисайдцы" также имеют игру в запасе.

Во-вторых, "Лестер" тренирует бывший тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс. В сезоне 2013/2014 Роджерс с "Ливерпулем" стал вице-чемпионом Англии.

Лестер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча

 

Когда колядуют, щедруют и посевают
сегодня
16792
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Ливерпуль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:20 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Юрій Семенюк 116
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 242
23 декабря 21:00 Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году
Михайло Гема 132
сегодня 08:10 Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото
Юрій Семенюк 191
25 декабря 17:07 Усик отобрал у журналистов микрофоны и пожонглировал ними: видео
Юрій Семенюк 111
Новости
Больше новостей
Залиште відгук