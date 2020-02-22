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Лестер – Манчестер Сити: где смотреть центральный матч тура АПЛ

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Лестер – Манчестер Сити: где смотреть

В субботу, 22 февраля, "Лестер" сыграет с "Манчестер Сити" в центральном матче 27 тура английской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Поединок "Лестер" – "Манчестер Сити" состоится в субботу, 22 февраля. Начало игры в 19:30.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

"Лестер" по итогам 26-ти туров занимает третье место в АПЛ, имея в активе 50 очков. В "горожан" на четыре балла больше и вторая строчка турнирной таблицы.

Обзор матча "Лестер" – "Манчестер Сити" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити
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