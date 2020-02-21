Лестер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

В субботу, 22 февраля, в чемпионате Англии состоится матч, в котором сойдутся команды, которые борются за второе место – "Лестер" примет "Манчестер Сити". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Лестер – Манчестер Сити: ожидания от матча

Учитывая, что борьба за чемпионство в Англии почти закончилось (вряд ли "Ливерпуль" проиграет в этом сезоне титул в АПЛ), то в основном внимание будет уделено борьбе за второе место. И в этом матче как раз встретятся две команды, которые и претендуют на серебряные награды. "Манчестер Сити" идет на втором месте. В активе "горожан" 54 очка. "Лестер" – третий и отстает на четыре очка. Поэтому хоть и победа хозяев не изменит ситуации на верхушке турнирной таблицы, но борьбу может обострить.

Матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 22 февраля. Начало в 19:30.

Хотя букмекеры не очень верят в то, что "Лестер" сможет победить. На победу "лис" коэффициент колеблется в районе 4,50. Зато победа "МанСити" оценена в 1,70.

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У них победа "Лестера" получила коэффициент 4,55. На то, что победят гости – 1,71. Ничья в матче – 4,05.

При этом эксперты ожидают большое количество голов. "Тотал матча больше 2,5" – только 1,53. А "тотал матча меньше 2,5" – аж 2,41.

На то, что обе команды забьют, принимают ставки с коэффициентом 1,54. Что этого не будет – 2,35.

Что касается авторов голов, то больше шансов у нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро – 1,80. В его соперника – Джейми Варди – 2,50. На гол Рияда Махреза – 2,80.

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Они оценили победу "Лестера" в 4,50. На "Манчестер Сити" – 1,75. Ничья – 4,20.

Здесь "тотал матча больше 2,5" – 1,59. А гол Агуэро – 1,87. На гол Варди принимают с коэффициентом 2,80.