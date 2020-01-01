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Левандовский стал лучшим бомбардиром года – лучшие голы: видео

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Роберт Левандовский / facebook.com/fcbayern.en

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовский официально стал лучшим бомбардиром Европы в 2019 году. Он забил 54 гола, что на четыре больше, чем у Лионеля Месси из "Барселоны", который на втором месте.

В прошлом году нападающий "Баварии" занял третье место вслед за Месси и Криштиану Роналду. Но в 2019-м польский форвард вне конкуренции.

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Роберт давно перевалил за отметку в 50 голов. Месси этой отметки достиг лишь в последнем матче "Барселоны" в этом календарном году.

Бомбардиры 2019 года

  1. 54 гола в 58 матчах: Роберт Левандовский ("Бавария" и сборная Польши)
  2. 50 голов в 58 матчах: Лионель Месси ("Барселона" и Аргентина)
  3. 44 гола в 49 матчах: Килиан Мбаппе (ПСЖ Франция)
  4. 43 гола в 63 матчах: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" и Англия)
  5. 40 голов в 55 матчах: Альфредо Морелос ("Рейнджерс" и Колумбия)
  6. 39 голов в 50 матчах: Криштиану Роналду ("Ювентус" и Португалия)
  7. 36 голов в 46 матчах: Андраж Шпорар ("Слован" Братислава и Словения)
  8. 36 голов в 47 матчах: Гарри Кейн ("Тоттенхэм" Англия)
  9. 35 голов в 45 матчах: Эрик Сорга ("Флора" и Эстония)
  10. 35 голов в 50 матчах: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити" и Аргентина)
  11. 35 голов в 50 матчах: Карим Бензема ("Реал")
  12. 35 гола в 63 матчах: Садьо Мане ("Ливерпуль" и Сенегал)
  13. 32 гол в 62 матчах: Душан Тадич ("Аякс" и Сербия)
  14. 31 гол в 44 матчах: Камиль Вильчек ("Брондбю")
  15. 31 гол в 47 матчах: Тимо Вернер ("РБ Лейпциг" и Германия)
  16. 31 гол в 54 матчах: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал" и Габон)
  17. 31 гол в 55 матчах: Бруну Фернандеш ("Спортинг" Португалия)

Видео лучших голов Левандовского в 2019 году

В 2019 году Роберт стал первым игроком в истории чемпионата Германии, который смог забить 16 голов в 11 стартовых матчах сезона.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бавария
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