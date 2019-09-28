Три украинки вышли в финал чемпионата мира по легкой атлетике: итоги первого дня

В столице Катара – городе Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. В первый день соревнований в финал в своих видах пробились украинки Ярослава Магучих , Юлия Левченко и Ирина Климец.

Украинская прыгунья Юлия Левченко уверенно начала свое выступление на ЧМ-2019. В квалификации по прыжкам в высоту она с первой попытки преодолела планку и с результатом 1,92 метра вышла в финал.

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Также в финал пробилась Ярослава Магучих (1.94 м). А вот Ирина Геращенко неожиданно не сумела преодолеть квалификацию, не взяв высоту 1.89 м с трех попыток.

В финал в метании молота пробилась украинка Ирина Климец. Ее лучшая попытка - 72.93 м. Это 5-й результат в квалификации и лучший результат Климец в карьере. Еще две украинские метательницы Елена Шамотина (67,30 м - 24 место) и Ирина Новожилова (65,31 м - 30 место) в финал пробиться на смогли.

Наталья Прищепа и Ольга Ляхова вышли в полуфинал в беге на 800 метров. Прищепа уверенно провела свой забег и победила в нем со временем 2:03.22. Ляхова попала в сильнейший забег. Ольга финишировала четвертой (проходных мест было три) и была вынуждена ждать завершения всех забегов. Результат 2:01.47 позволил ей выйти в полуфинал по времени.

А вот Марина Килипко в секторе для прыжков с шестом не сумела квалифицироваться в финал. Она взяла высоту 4,50 метра, а вот квалификационные 4,60 ей не покорились.

Чемпионат мира по легкой атлетике продлится в Катаре от 27 сентября до 6 октября.