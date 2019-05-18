Полузащитник амстердамского "Аякса" Хаким Зиеш уже летом может покинуть клуб. Игрок имеет договоренность с руководством, что его отпустят, если поступит предложение от топ-клуба.

Соответствующую информацию подтвердил спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс в комментарии De Telegraaf. По его словам, многие топ-клубы претендуют на Хакима Зиеша благодаря его успешному выступлению в Лиге чемпионов.

"Его хотят многие крупные команды и мы обещали Хакиму, что примем предложение, если оно будет хорошим", – заявил Марк Овермарс.

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При этом у 26-летнего марокканца еще два года будет действовать контракт с "Аяксом". Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро. Сам игрок перешел в "Аякс" летом 2016 года из "Твенте" за 11 миллионов евро. В 2018 и 2019 годах признавался лучшим игроком команды. В этом сезоне в активе Зиеша 49 матчей за "Аякс" во всех турнирах, где он забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи. Один из голов игрок забил в ворота "Динамо" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

По информации издания Mirror, в услугах марокканского вингера заинтересованы английские "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", а также немецкие "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Пока же "Аякс" официально продал полузащитника Фрэнки де Йонга – в "Барселону" за 75 миллионов евро.