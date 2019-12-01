Лидер "Динамо" получил досадную травму в чемпионате Украины

30 Читати новину українською
Виталий Миколенко / fcdynamo.kiev.ua

Футболист "Динамо" Виталий Миколенко не смог отыграть полный матч чемпионата Украины против "Олимпика". Защитник был заменен в первом тайме.

Во время одного из игровых моментов Миколенко получил повреждение. Вероятно, у Виталия надрыв задней поверхности бедра.

Читайте также: Два футболиста "Динамо" вошли в сборную Лиги Европы несмотря на поражение от "Мальме"

Точный диагноз Миколенко пока не известен. На 28 минуте Миколенко заменил польский защитник Томаш Кендзера. Виталий покидал поле в сопровождении врачей "Динамо".

Для Виталия матч с "Олимпиком" был 22-м в сезоне за киевский клуб. На его счету 2 гола и 6 результативных передач.

Миколенко – третий травмированный защитник

Кроме Миколенко, пока киевский клуб не может рассчитывать на защитников Никиту Бурду и Дениса Попова.

Бурда в октябре был прооперирован и не сможет сыграть в 2019 году. В "Динамо" заявили, что восстановление Никиты идет по плану.

В отношении Дениса Попова, то у центрбека диагностировано мышечное повреждение. Ожидалось, что Денис пропустит до десяти дней. Однако восстановление Попова затянулось.

Золотой мяч 2019: букмекеры назвали имя вероятного победителя
сегодня
4130
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:20 Невероятный бросок с сиреной из-за дуги принес победу "Киев-Баскету" над "Днепром": видео
Юрій Семенюк 92
сегодня 16:59 Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона, Леклер проиграл Ферстаппену битву за третье место
Юрій Семенюк 29
сегодня 15:59 "Десна" в зрелищном поединке победила "Александрию" и поднялась на третью позицию: видео
Юрій Семенюк 104
30 ноября 21:10 Украина сыграет на Евро-2020 в Амстердаме и Бухаресте: где купить билеты и какова цена
Михайло Гема 1856
30 ноября 20:47 Сможет ли сборная Украины выйти из группы на Евро-2020? Опрос
Юрій Семенюк 244
Новости
Больше новостей
Залиште відгук