Лидер "Динамо" получил досадную травму в чемпионате Украины

Футболист "Динамо" Виталий Миколенко не смог отыграть полный матч чемпионата Украины против "Олимпика". Защитник был заменен в первом тайме.

Во время одного из игровых моментов Миколенко получил повреждение. Вероятно, у Виталия надрыв задней поверхности бедра.

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Точный диагноз Миколенко пока не известен. На 28 минуте Миколенко заменил польский защитник Томаш Кендзера. Виталий покидал поле в сопровождении врачей "Динамо".

Для Виталия матч с "Олимпиком" был 22-м в сезоне за киевский клуб. На его счету 2 гола и 6 результативных передач.

Миколенко – третий травмированный защитник

Кроме Миколенко, пока киевский клуб не может рассчитывать на защитников Никиту Бурду и Дениса Попова.

Бурда в октябре был прооперирован и не сможет сыграть в 2019 году. В "Динамо" заявили, что восстановление Никиты идет по плану.

В отношении Дениса Попова, то у центрбека диагностировано мышечное повреждение. Ожидалось, что Денис пропустит до десяти дней. Однако восстановление Попова затянулось.