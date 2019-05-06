Лидер "Ливерпуля" не сыграет против "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" понес значительную потерю перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны". Команде не поможет нападающий Мохаммед Салах.
Игрок получил травму в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла". В одном из эпизодов Салах столкнулся с голкипером "сорок" Мартином Дубравкой и получил удар в голову. Поле футболист покидал на носилках.
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Стоит отметить, что в матче против "Барселоны" не сыграет еще один нападающий "мерсисайдцев" – Роберто Фирмино.
Матч "Ливерпуль" – "Барселона" состоится во вторник, 7 мая. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.
Источник: 24 канал
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