Лидер "Олимпиакоса" травмировался перед матчем Лиги Европы с "Динамо"
Полузащитник "Олимпиакоса" Костас Фортунис получил травму во время матча чемпионата Греции с ПАОКом.
На 73 минуте игры Фортунис не смог продолжить игру из-за травмы голени, полученной в игровом эпизоде. Врачи несколько минут оказывали ему помощь, но охлаждающая жидкость не помогла и из-за болей игрок был вынужден покинуть поле.
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Ожидается, что вскоре Костас пройдет дополнительное медобследование, чтобы определить степень тяжести повреждения, сообщает издание Sport.gr.
Фортунис в 18 матчах забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи в чемпионате.
Киевское "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с греческим "Олимпиакосом". Первый поединок в Афинах пройдет уже 14 февраля.