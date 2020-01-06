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Лидер сборной Украины по биатлону Пидручный пропустит гонку этапа Кубка мира: названа причина

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Дмитрий Пидручный / prosportua.com

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный не поможет сборной Украины в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Лидеру сборной Украины дали дополнительные три дня выходных. Такое решение принял старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, сообщает UA: Биатлон. Причина вполне праздничная – у Дмитрия Подручного родился сын.

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В понедельник, 6 января, биатлонист отправился домой в Тернополь и вернется в расположение команды в пятницу, 10 января. Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе стартует 9 января. Таким образом, Пидручный пропустит спринтерскую гонку четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Вопрос об участии лидера сборной в эстафете будет решен после возвращения. При этом Санитра заверил, что рассчитывает на участие Дмитрия в масстарте.

Подробнее о новом биатлонном сезоне читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Дмитрий Пидручный Новости Спорта Новости биатлона Спорт
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