Лидер сборной Украины рассказал о планах на важнейшие матчи отбора на Евро-2020

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / УАФ

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матчей отбора на Евро-2020 с Литвой и Португалией.

Зинченко серьезно настроен на матчи против Литвы и Португалии.

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Когда приезжаешь в сборную, эмоции всегда положительные. У всех приподнятое настроение, все скучают друг по другу. У нас подобрался сплоченный коллектив. Мы сюда приезжаем не шутить, а выполнять поставленные цели. Все мы понимаем ответственность предстоящих матчей. Думаю, каждый болельщик увидит это на поле,
– сказал Зинченко в эфире ТК "Футбол 1".

Украинская сборная занимает первое место в группе B, имея отрыв от ближайшего преследователя, команды Португалии, 5 очков.

11 октября сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против Литвы в Харькове. А уже 14 октября команда Андрея Шевченко сразится в Киеве с португальцами.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Александр Зинченко
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