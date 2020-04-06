Лидер "Шахтера" о соперничестве с "Динамо": Сейчас мы одно целое

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поделился мыслями о конкуренции с киевским "Динамо". Андрей поддержал тезис, что отношения клубов потеплели после начала войны на востоке Украины и оккупации Донецка Российской Федерацией.

Пятов в интервью "Футбол 24" заявил, что футболистов "Шахтера" гостеприимно приняли в Киеве.

Игроки "Шахтера" вынуждены были покинуть свой дом в Донецке из-за войны.

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"Нас здесь гостеприимно приняли. В тот момент ребята даже предлагали нам свою помощь – в поиске квартир или банальной геолокации. Это сплачает и показывает, что футбол футболом, а мы должны оставаться людьми", – сказал Андрей.

Также он отметил, что за эти шесть лет в обоих клубах произошло изменение поколения.

И в "Динамо", и у нас появились молодые ребята. Они вместе в юношеских сборных, там подружились. И национальная сборная объединила нас своей игрой. Мы сейчас – одно целое. Успехи, которых мы достигли за последние несколько лет, объединили нас еще крепче,

– сказал Пятов.

Впрочем, Андрей убежден, что на футбольных полях игроки должны оставаться соперниками.

"Такова суть футбола – это эмоции. Нужно иметь спортивную агрессию. Просто у нас нет прежнего ажиотажа, нет болельщиков, которые были раньше. Война охладила тот фанатский пыл, которого сейчас не хватает", – добавил Пятов.

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После начала войны на востоке Украины "Шахтер" переехал в Киев. Сначала "горняки" играли домашние матчи во Львове.

Впоследствии домашним стадионом для донецкого клуба стал ОСК "Металлист" в Харькове.

"Шахтер" трижды подряд выиграл чемпионат Украины и шагает к четвертым золотым медалям.

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