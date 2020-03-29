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Лидер "Шахтера" принял участие в челлендже Усика: видео

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Тарас Степаненко / 24 канал

Футболист "Шахтера" Тарас Степаненко принял участие в челлендже непобедимого украинского боксера Александра Усика. Тарас продемонстрировал отличную координацию, хотя совсем недавно перенес операцию.

На днях Усик запустил челендж, предложив фанатам не скучать во время карантина, а проверить свою ловкость.

Боксер призвал людей, которым небезразличен спорт, жонглировать мячами, ловить монеты и тому подобное.

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В течение недели боксер публиковал в своем Инстаграме видео, которые ему присылали подписчики.

Челендж принял игрок "Шахтера" Тарас Степаненко. В своем Инстаграме Тарас опубликовал видео, как жонглирует мячами.

При этом Тарас стоял только на одной ноге.

Видео с участием Степаненко

Следует отметить, что меньше, чем месяц назад Степаненко перенес операцию из-за травмы мениска.

Процесс восстановления лидера "Шахтера" и сборной Украины займет около месяца.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик Шахтер Футбол
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