Лидер "Шахтера" принял участие в челлендже Усика: видео
Футболист "Шахтера" Тарас Степаненко принял участие в челлендже непобедимого украинского боксера Александра Усика. Тарас продемонстрировал отличную координацию, хотя совсем недавно перенес операцию.
На днях Усик запустил челендж, предложив фанатам не скучать во время карантина, а проверить свою ловкость.
Боксер призвал людей, которым небезразличен спорт, жонглировать мячами, ловить монеты и тому подобное.
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В течение недели боксер публиковал в своем Инстаграме видео, которые ему присылали подписчики.
Челендж принял игрок "Шахтера" Тарас Степаненко. В своем Инстаграме Тарас опубликовал видео, как жонглирует мячами.
При этом Тарас стоял только на одной ноге.
Видео с участием Степаненко
Следует отметить, что меньше, чем месяц назад Степаненко перенес операцию из-за травмы мениска.
Процесс восстановления лидера "Шахтера" и сборной Украины займет около месяца.
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