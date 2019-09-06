Лидер "Шахтера" рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины

Левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили получал предложение принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины. Однако он отказался от этого.

О приглашении от Андрея Шевченко

Знаю Андрея Шевченко. Мы знакомились. Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла.

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Плюс предложение поступило от такого человека, как Шевченко. Я всегда следил за "Миланом", когда он играл там. Для меня он был кумиром. И предложение от него вызвало у меня большую радость.

Почему отказал

Но в таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив.

О языковом барьере

Этот вопрос также вызвал у меня сомнения. Я действительно не говорю на русском и украинском языках. Ребята, которые находятся здесь много лет, уже прекрасно знают, о чем идет речь. Конечно, они не говорят идеально, но точно понимают больше, чем я. Мне с этим сложнее.

Если бы я взялся за язык, то выучил бы. Это не так суперсложно. Но в "Шахтере" огромное количество игроков, которые говорят со мной на одном языке. Все тренеры, с которыми я работал, говорили на португальской. Плюс есть переводчик. Поэтому у меня не было толчка, чтобы начать учиться.

Марлос и Мораес до "Шахтера" играли в других командах. Возможно, там у них был больше акцент на изучении языка. Этот вопрос выхода из зоны своего комфорта.