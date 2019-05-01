Лидер "Тоттенхэма" получил жуткую травму и едва не потерял сознание на поле: фото

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Ян Вертонген
Ян Вертонген / twitter.com

Лидер лондонского "Тоттенхэма" Ян Вертонген получил жуткую травму в полуфинальном матче Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса".

В середине первого тайма после подачи в штрафную "Аякса" бельгийский защитник столкнулся с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и вратарем голландцев Андре Онана.

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В результате столкновения Вертонген получил рассечение носа и не сразу смог продолжить игру. Медицинский штаб "шпор" оказал бельгийцу помощь и тот, сменив футболку, решил продолжить игру.

Однако через некоторое время Вертонген попросил замену. Арбитр приостановил игру и Ян неуверенно направился к скамейке запасных.


Фото: Twitter

Через некоторое время защитник тяжело держался на ногах и едва не упал. Его вовремя поддержали члены клуба и не позволили упасть.

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Теги: Тоттенхем Новости Спорта Лига чемпионов Спорт Футбол
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