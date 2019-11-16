Лидер УХЛ "Кременчуг" без проблем разобрался с "Белым Барсом" в матче чемпионата

В субботу, 16 ноября, хоккейный клуб "Кременчуг" на собственной площадке принимал белоцерковский "Белый Барс". Лидер УПЛ не имел особых проблем с гостями, уверенно выиграв эту игру.

Кременчуг – Белый Барс 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Матч кременчужане начали с заброшенной шайбы в меньшинстве от Егора Серанова, сразу показав гостям, что в сегодняшнем матче они очки терять не намерены. И хотя "барсы" очень активно провели первую двадцатиминутку, попутно атакуя ворота Вячеслава Новицкого, однако до конца периода пропустили еще раз – второй шайбой в матче отметился Александр Боевых.

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Могли белоцерковцы отыгрываться, но шайба, которую во владения "горожан" в полете отправил Ярослав Панченко, была заброшена в тот момент, когда игровой снаряд выше ворот Вячеслава Новицкого. А это означает, что в таком случае гол не будет засчитан.

Во второй двадцатиминутке ворота обоих голкиперов остались сухими и ни один из клубов не смог изменить счет на табло. Не смотря на это, команды провели период на скоростях и с обилием опасных голевых моментов, однако, положение спасали грамотная работа в защите и хорошая игра вратарей.

В заключительном отрезке встречи "горожане" уверенно решили увеличить свое преимущество, полностью завладев ситуацией на площадке. Таким образом, к концу третьего периода в воротах Кирилла Кучера по разу отличились Александр Пукс и Дмитрий Созонов, окончательно сняв вопрос о победителе матча.

Итог матча 4:0 в пользу кременчужан, шатаут на счету Вячеслава Новицкого и «Кременчуг» с 41 баллом продолжает лидировать в турнирной таблице.