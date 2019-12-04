Лидер украинского чемпионата может прекратить существование из-за финансовых проблем

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"Нива" может прекратить свое существование

Главный тренер тернопольской "Нивы", которая выступает во Второй лиге, Василий Малик рассказал о крайне затруднительном положении клуба.

В конце ноября игрокам и персоналу выплатили зарплату только за август.

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"Слухи о нашем непростом финансовом положении не беспочвенны. В конце ноября получили зарплату только за август. Что будет дальше – неизвестно. Собрание наметили на двадцатые числа января", – сказал Малик в комментарии Footboom.

Но если ситуация не изменится в лучшую сторону, не найдутся еще спонсоры, поисками которых заняты наши руководители, боюсь, "Нивы" не будет. По правде говоря, не хотелось бы терять такой коллектив.

Напомним, на зимний перерыв "Нива" Т пошла лидером группы А второй лиги, после 20 туров опережая "Полесье" на два очка.

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Теги: Спорт Футбол
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