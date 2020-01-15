Лидеру "Динамо" Беседину грозит четыре года дисквалификации

Форвард" Динамо " Артем Беседин, который подозревается в употреблении запрещенных препаратов, не признает свою вину.

Не исключено, что игрок настоял на открытии пробы Б, сообщает Sport.ua.

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Проба A, взятая после матча Лиги Европы, дала положительный результат на употребление запрещенных веществ. УЕФА, как и клуб, не уточняют и не комментируют этот вопрос.

По информации Футбол News, Беседину в худшем случае может грозить 4 года дисквалификации.

Ранее сообщалось, что итоговое решение УЕФА должна вынести до 19 января.

Беседин до окончательного вердикта отстранен от футбола. Игрок не может тренироваться с командой и не поехал на тренировочный сбор в Турцию.