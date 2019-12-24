Лидеру Первой лиги запретили подписывать новых игроков

Футбольный клуб "Рух" из Львова не может подписывать новых игроков. Причина – задолженность перед Профессиональной футбольной лигой. Команда не оплатила штрафы за неиспользование официальных мячей ПФЛ.

Напомним, в начале сезона ПФЛ подписала соглашение с фирмой Select касаемо официального мяча турнира, которым должны играть все команды Первой лиги. Однако "Рух" отказался от этого, заявив, что у них контракт с фирмой Puma на поставку мячей. Закончилось это противостояние тем, что ПФЛ оштрафовал "Рух" на 25 тысяч гривен за каждый домашний матч, когда не был использован официальный мяч. Всего девять матчей, а сумма штрафа составила 225 тысяч гривен.

"Клуб оштрафован согласно Регламенту соревнований и не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит задолженность. Если весной "Рух" не начнет использовать официальный мяч, то получит новые штрафные санкции", – сказал президент ПФЛ Сергей Макаров в интервью Sport Arena.

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Также, по данным издания, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ расследует фальсификацию документов со стороны "Руха". Клуб пытался обжаловать в КДК санкции за неиспользование официального мяча ПФЛ и предоставил документ договора с поставщиком экипировки, который похож на поддельный. Оказалось, что компания, с которой "Рух" подписал контракт, созданная в Ужгороде через 7 месяцев после даты подписания договора львовским клубом с данной компанией.

Напомним, что на зимний перерыв "Рух" пошел на первом месте в турнирной таблице. Команда имеет шанс выйти в УПЛ по итогам сезона. Однако ее неожиданно покинул главный тренер Леонид Кучук. Вместо него команду возглавил Юрий Бакалов.