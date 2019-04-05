Лидеры "Динамо" и "Шахтера" могут пропустить кубковую игру

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Марлос и Тайсон
Марлос и Тайсон / shakhtar.com

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" имеют кадровые проблемы перед матчем 1/4 финала Кубка Украины, который состоится на выходных.

Наставник "горняков" рассказал, что сейчас в клубе акцентируют внимание на том, чтобы восстановить футболистов после матча с "Александрией".

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По словам Фонсеки, под вопросом участие в матче лидера команды Марлоса.

Марлос находился не в лучших кондициях для матча с "Александрией", и мы решили оставить его на скамье запасных. В течение этого сезона он имел определенные проблемы, к сожалению, после сборной они усложнились. Прилагаем все усилия, чтобы восстановить его в "Динамо". Увидим, удастся ли. А в остальном доступны почти все. Не секрет, что наш состав не будет сильно отличаться от того, который вы обычно видели в этом году. Осознаем, что впереди сложный поединок, и хотим выпустить на поле лучших,
– цитирует португальца официальный сайт "Шахтера".

Относительно игроков "Динамо", то, как сообщает Sport Arena, полузащитник Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинальный матч. У хавбека, который отметился голом в ворота "Зари", вроде подозрения на простуду и поднялась температура.

Врачи "Динамо" делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с "горняками", и надеются, что за два дня, оставшихся до игры, им удастся справиться с поставленной задачей.

Поединок четвертьфинала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится 7-го апреля в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры в 17:00.

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Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Шахтер Футбол
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