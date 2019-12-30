"Лидс" и "Бирмингем" устроили голевую феерию: 9 голов и победный автогол на 90+4 (видео)

В матче английского Чемпионшипа между "Бирмингемом" и "Лидсом" было забито сразу девять голов. При этом победитель определился уже в компенсированное арбитром время.

Четыре из девяти голов в этом матче были забиты в последние десять минут. Перед этим "Лидс" забил дважды, но до перерыва гости один гол отыграли. Еще один гол "Бирмингем" забил после перерыва, сравняв счет. И на 69-й минуте Эйлинг снова вывел гостей вперед.

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Поэтому до 83-й минуты "Лидс" был впереди 3:2. Именно после этого началась голевая феерия. Сначала за "Бирмингем" забил Белла, но через минуту Даллас снова вывел "Лидс" вперед. Уже в компенсированное арбитром время Юткевич сравнял счет – 4:4. Однако через три минуты после прострела от Эйлинга Хардинг опрометчиво срезал мяч в собственные ворота.

Видеообзор матча Бирмингем – Лидс