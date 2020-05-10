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Лига чемпионов возвращается: определена дата первого матча

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Лига чемпионов возвращается: определена дата первого матча
Лига чемпионов возвращается: определена дата первого матча / GETTY IMAGES

Самый престижный клубный турнир Европы Лига чемпионов возобновится в августе. Первым матчем, вероятно, станет повторная встреча "Ювентуса" и "Лиона" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола назвал дату проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом", информирует RMC Sport.

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Матч с "Ювентусом" назначен на 7 августа, игра пройдет в Турине без зрителей,
– сказал Ола RTL.

Ранее сообщалось, что перенесенный из-за пандемии COVID-19 матч "Ювентус" – "Лион" может пройти 8 августа.

Первая игра на поле французов завершилась минимальным поражением "Ювентуса" (1:0).

В Италии по состоянию на 10 мая подтверждено 218 268 случаев заражения COVID-19, 30 395 человек умерло.

Отметим, что чемпионат Франции досрочно завершен. "Лион" впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках.

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Кроме того, во Франции до конца лета запрещено проводить футбольные матчи. Таким образом, не известно, где "Лион" планирует играть домашние матчи, если выйдет в следующий раунд.

В четвертьфинал уже вышел французский ПСЖ, который по сумме двух матчей одолел "Боруссию" Дортмунд.

Что известно о восстановлении еврокубков

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Ювентус Лига чемпионов
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