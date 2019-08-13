Лига чемпионов: результаты матчей 13 августа

Во вторник, 13 августа, проходят все ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Затем определяются команды, которые продолжат борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, а также те, которые вылетели в Лигу Европы.

Карабах – АПОЭЛ 0:2

Голы: Де Винченти, 34 (пен.), Матич, 68

Удаление: Ричард, 90+4 (Карабах)

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Первым участником плей-офф Лиги чемпионов стал кипрский АПОЭЛ. После поражения дома со счетом 2:1 киприоты сумели победить "Карабах" на выезде. Гости забили по голу в каждом из таймов, сохранив свои ворота "сухими", чего оказалось достаточно, чтобы преодолеть третий отборочный этап.

Русенборг – Марибор 3:1

Голы: Содерлунд, 53, Кондрасен, 61, 81 – Пожега, 45 + 2

Уверенно в следующий раунд прошел норвежский клуб "Русенборг". "Маленькие тролли" обыграли словенский "Марибор" по сумме двух матчей со счет 6:2.

Динамо – Брюгге 3:3

Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3 (авт.) – Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5

Удаление: Бурда, 82 – Тау, 84

В третий раз подряд не смогло преодолеть квалификацию "Динамо". Киевляне после поражения на выезде со счетом 1:0, сыграли против бельгийцев вничью дома 3:3. "Динамо" продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Ференцварош – Динамо Загреб 0: 4

Голы: Адеми, 16 Петкович, 47, Ольмо, 55, Гояк, 79

Удаление: Сивик, 69 (Ференцварош)

Нереализованный пенальти: Петкович, 89 (Динамо Загреб)

Не сумел преодолеть сито квалификации венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров. "Фради" дома крупно проиграли "Динамо" Загреб.