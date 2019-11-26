Поражение российского "Локомотива" и спасение "Брюгге": результаты Лиги чемпионов 26 ноября

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Результаты Лиги чемпионов 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, состоится 8 матчей в рамках 5 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Галатасарай – Брюгге 1:1

Гол: Бююк, 11 – Диатта, 90+2

Удаление: Мата, 90+3, Диатта, 90+3 (оба – Брюгге)

К сведению: Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица

Локомотив – Байер 0:2

Голы: Жемалетдинов, 11 (авт.), Бендер, 54

 

Турнирная таблица Лиги чемпионов

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов
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