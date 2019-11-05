"Барселона" потерпела неудачу в игре со "Славией", "Лейпциг" победил российский "Зенит": видео

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 5 ноября 2019 – Лига чемпионов
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, состоялись первые матчи 4 тура Лиги чемпионов. С результатами всех поединков и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.

Зенит – РБ Лейпциг 0:2

Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63

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Зенит – РБ Лейпциг видеообзор матча

Барселона – Славия Прага 0:0

Барселона – Славия Прага видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Новости Спорта
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