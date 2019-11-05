"Барселона" потерпела неудачу в игре со "Славией", "Лейпциг" победил российский "Зенит": видео
Во вторник, 5 ноября, состоялись первые матчи 4 тура Лиги чемпионов. С результатами всех поединков и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.
Зенит – РБ Лейпциг 0:2
Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63
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Зенит – РБ Лейпциг видеообзор матча
Барселона – Славия Прага 0:0
Барселона – Славия Прага видеообзор матча
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