Лига чемпионов: Результаты жеребьевки группового этапа
В Монако 29 августа состоялась жеребьевка нового сезона группового этапа Лиги чемпионов. 32 команды из разных стран были разделены на 8 групп по четыре клуба.
Группа A
ПСЖ, Реал, Брюгге, Галатасарай
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Группа B
Бавария, Тоттенхэм, Олимпиакос, Црвена Звезда
Группа C
Манчестер Сити, Шахтер, Динамо Загреб, Аталанта
Группа D
Ювентус, Атлетико, Байер, Локомотив
Группа E
Ливерпуль, Наполи, Зальцбург, Генк
Группа F
Барселона, Боруссия Дортмунд, Интер, Славия
Группа G
Зенит, Бенфика, Лион, Лейпциг
Группа H
Челси, Аякс, Валенсия, Лилль
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов – 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.
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