Лига чемпионов: Результаты жеребьевки группового этапа

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Лига чемпионов: результаты жеребьевки раунда плей-офф
Лига чемпионов: Результаты жеребьевки группового этапа

В Монако 29 августа состоялась жеребьевка нового сезона группового этапа Лиги чемпионов. 32 команды из разных стран были разделены на 8 групп по четыре клуба.

Группа A

ПСЖ, Реал, Брюгге, Галатасарай

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Группа B

Бавария, Тоттенхэм, Олимпиакос, Црвена Звезда

Группа C

Манчестер Сити, Шахтер, Динамо Загреб, Аталанта

Группа D

Ювентус, Атлетико, Байер, Локомотив

Группа E

Ливерпуль, Наполи, Зальцбург, Генк

Группа F

Барселона, Боруссия Дортмунд, Интер, Славия

Группа G

Зенит, Бенфика, Лион, Лейпциг

Группа H

Челси, Аякс, Валенсия, Лилль

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов – 30 мая 2020 года  на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

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Теги: Новости Спорта Лига чемпионов Спорт Футбол
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