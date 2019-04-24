Лига чемпионов: шансы команды выйти в финал турнира и победить

Очередной сезон Лиги чемпионов постепенно завершается. Командам осталось провести полуфиналы и решающий матч за главный трофей. Сказать кто же выиграет турнир в этот раз очень сложно. Лига чемпионов снова подарила множество сенсаций и показала, что даже эксперты не всегда могут правильно спрогнозировать результат.

Сейчас, например, многие считают, что в финале выиграет победитель пары "Барселона" – "Ливерпуль". Но здесь нужно помнить, какие команды выбили из турнира другие полуфиналисты, "Тоттенхэм" и "Аякс". На счету британцев "Манчестер Сити", тогда как голландцы разобрались с "Реалом" и "Ювентусом".

К слову: Даты матчей полуфиналов Лиги чемпионов

Перед началом противостояния аналитики Parimatch оценивают шансы "Тоттенхэма" и "Аякса" на выход в финал как равные. Что же касается ближайшего матча, то здесь преимущество на стороне англичан – 42% на победу против 30% у "Аякса" (и 28% на ничью). Команды встречались в далеком 1981 году в Кубке Кубков. Тогда "Тоттенхэм" выиграл по сумме двух матчей 6: 1. Да и вообще "шпоры" обычно неплохо справляются с голландскими соперниками – девять побед и пять ничьих три трех поражениях. "Аякс" семь раз обыгрывал англичан, столько же встреч заканчивались вничью и еще в восьми поединках уступил. Стоит добавить, что "Тоттенхэм" не сможет рассчитывать на своего бомбардира Гарри Кейна, который получил травму.

"Барселона" и "Ливерпуль" провели друг против друга восемь матчей в еврокубках. Здесь статистика на стороне "мерсисайдцев" (три победы, три ничьи и два поражения), хотя, разница мячей при этом равна 6: 6. Сюда не входит встреча команд на турнире в США в 2016 году, где "Ливерпуль" выиграл 4: 0. Вообще англичане не особо удачно играли против испанцев (14 побед, 12 ничьих и 12 поражений). А вот "Барселона" обыгрывала клубы из Англии 35 раз (21 ничья и 18 поражений). Parimatch больше склоняется к тому, что дальше пройдут каталонцы, им дают на это 57%. Также на стороне "Барселоны" и преимущество в первом матче – 54% на победу (24% на ничью и 22% на победу "Ливерпуля").