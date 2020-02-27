Лига Европы: кто вышел в 1/8 финала
В среду, 26 февраля, состоялся первый ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы. Определился первый участник 1/8 финала Лиги Европы, который продолжит борьбу за трофей.
Шотландский "Рейнджерс" по сумме двух матчей одолел португальскую "Брагу". Таким образом, "рейнджеры" первыми вышли в следующий раунд.
Достойно внимания: Лига Европы: расписание матчей 1/16 финала
Другие поединки 1/16 финала Лиги Европы состоятся в четверг, 27 февраля. Свой матч сыграет и донецкий "Шахтер".
Единственный представитель Украины поборется с "Бенфикой" за выход в следующий раунд.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля.
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