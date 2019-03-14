Результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы 14 марта

В четверг, 14 марта, были сыграны ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, а также определились все четвертьфиналисты турнира.

Динамо – Челси 0:5 (0:8, первый матч – 0:3)

Голы: Жиру, 5, 33, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одой, 78

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"Динамо" не удалось осуществить камбэк в матче с "Челси". "Аристократы" поиздевались над киевлянами в матче и по итогам двух матчей всухую одолели "бело-синих" – 8:0.

РБ Зальцбург – Наполи 3:1 (3:4, первый матч – 0:3)

Голы: Даббур, 25, Гульбрадсен, 65, Ляйтгеб, 90+2 – Милик, 14

Краснодар – Валенсия 1:1 (2:3, первый матч – 1:2)

Гол: Сулейманов, 85 – Гедеш, 90+3

Российский "Краснодар" на последних минутах матча потерял сенсационную победу над "Валенсией", которая давала ему путевку в 1/4 финала Лиги Европы.

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